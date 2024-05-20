Испания отозвала посла в Аргентине после высказываний Милея
Испания отозвала посла в Буэнос-Айресе после высказываний президента Аргентины Хавьера Милея. Об этом заявил глава испанского МИД Хосе Мануэль Альбарес.
Ранее портал Infobae сообщил, что Милей во время выступления на мероприятии Europa Viva 24 в Мадриде назвал жену премьера Испании Педро Санчеса Бегонью Гомес «коррумпированной».
«Я... отозвал нашего посла в Буэнос-Айресе для консультаций на неопределенный срок», — объявил Альбарес в выступлении, трансляция которого велась в соцсети X.
Министр также отметил, что высказывания Милея нарушают дипломатические обычаи и правила сосуществования между государствами, пишет 360.ru. Мадрид потребовал от аргентинского лидера публичных извинений.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru