Испания отозвала посла в Аргентине после высказываний Милея

Испания отозвала посла в Буэнос-Айресе после высказываний президента Аргентины Хавьера Милея. Об этом заявил глава испанского МИД Хосе Мануэль Альбарес.

Ранее портал Infobae сообщил, что Милей во время выступления на мероприятии Europa Viva 24 в Мадриде назвал жену премьера Испании Педро Санчеса Бегонью Гомес «коррумпированной».

«Я... отозвал нашего посла в Буэнос-Айресе для консультаций на неопределенный срок», — объявил Альбарес в выступлении, трансляция которого велась в соцсети X.

Министр также отметил, что высказывания Милея нарушают дипломатические обычаи и правила сосуществования между государствами, пишет 360.ru. Мадрид потребовал от аргентинского лидера публичных извинений.

