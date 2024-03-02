Аргентинским чиновникам запретят летать на частных самолетах

«В ближайшие дни Национальное управление гражданской авиации внедрит новый регламент для того, чтобы политики или родственники политиков не могли использовать частные самолеты», — сообщил глава республики.

Милей отметил, что исключение составят «сугубо официальные» случаи.

Кроме того, президент объявил, что аргентинским чиновникам запретят использовать бонусные мили, которые начисляют за перелеты в командировках.

Ранее в Государственной думе РФ предложили запретить чиновникам использовать зарубежные мессенджеры в личных целях.

