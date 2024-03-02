Аргентинским чиновникам запретят летать на частных самолетах
Чиновникам Аргентины и членам их семей запретят использовать для полетов частные самолеты. Об этом заявил президент страны Хавьер Милей, передает ТАСС.
«В ближайшие дни Национальное управление гражданской авиации внедрит новый регламент для того, чтобы политики или родственники политиков не могли использовать частные самолеты», — сообщил глава республики.
Милей отметил, что исключение составят «сугубо официальные» случаи.
Кроме того, президент объявил, что аргентинским чиновникам запретят использовать бонусные мили, которые начисляют за перелеты в командировках.
Ранее в Государственной думе РФ предложили запретить чиновникам использовать зарубежные мессенджеры в личных целях.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru