СМИ: Пресс-секретарь Зеленского опроверг информацию о его визите на саммит G20

Пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров опроверг информацию о решении Зеленского посетить саммит G20 в Индонезии. Информация об этом появилась в новостных телеграм-каналах.

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Ранее The National со ссылкой на посла Индонезии в ОАЭ Хусина Багиса сообщил, что президенты РФ и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский подтвердили, что посетят саммит G20 в Индонезии в ноябре.

Между тем, пресс-секретарь Путина отметил, что Россия планирует участие в саммите G20, но пока неизвестно в каком формате.

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ФОТО: Telegram / V_Zelenskiy_official
ТЕГИ:Владимир Зеленский
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