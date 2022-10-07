СМИ: Пресс-секретарь Зеленского опроверг информацию о его визите на саммит G20

Ранее The National со ссылкой на посла Индонезии в ОАЭ Хусина Багиса сообщил, что президенты РФ и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский подтвердили, что посетят саммит G20 в Индонезии в ноябре.

Между тем, пресс-секретарь Путина отметил, что Россия планирует участие в саммите G20, но пока неизвестно в каком формате.

