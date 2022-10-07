СМИ: Пресс-секретарь Зеленского опроверг информацию о его визите на саммит G20
Пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров опроверг информацию о решении Зеленского посетить саммит G20 в Индонезии. Информация об этом появилась в новостных телеграм-каналах.
Ранее The National со ссылкой на посла Индонезии в ОАЭ Хусина Багиса сообщил, что президенты РФ и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский подтвердили, что посетят саммит G20 в Индонезии в ноябре.
Между тем, пресс-секретарь Путина отметил, что Россия планирует участие в саммите G20, но пока неизвестно в каком формате.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,2 млн+22 268 / сут.
Умерли
388 тыс.+104 / сут.
Выздоровели
20,3 млн+39 573 / сут.
- Госдеп прокомментировал призыв Зеленского о «превентивных мерах»
- Песков: слова Зеленского о превентивном ударе доказывают правильность спецоперации
- Представители ООН прибудут в Москву с целью добиться продления продуктовой сделки
- Минюст признал признал Оксимирона и Глуховского иноагентами
- Санкции ЕС против РФ впервые предусматривают меры в отношении турецких лиц
- СМИ: в Кремле назвали отмену новогодних мероприятий в регионах не проработанной
- СМИ: Пресс-секретарь Зеленского опроверг информацию о его визите на саммит G20
- Зеленский объяснил, что имел в виду под «превентивными ударами» по РФ
- Росстат перестал публиковать данные о смертности от коронавируса
- Путин и Зеленский подтвердили, что посетят саммит G20 в Индонезии в ноябре
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru