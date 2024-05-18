СМИ: Участнику Евровидения от Нидерландов грозит суд из-за инцидента с оператором

Певцу Йоста Клейна, который представлял Нидерланды на песенном конкурсе Евровидении, грозит суд из-за инцидента с оператором, отмечает телеканал NOS со ссылкой на адвоката артиста Яна-Аке Фальта.

«Голос бы не отдала»: Агурбаш удивил победитель Евровидения-2024

Речь идет о ситуации, когда музыкант оттолкнул одного из операторов. По словам юриста, у певца была договоренность с организаторами, что его не будут снимать при сходе со сцены, однако в процессе один из операторов продолжил съемку, что и спровоцировало артиста.

Судебное заседание может состояться в Швеции в июне. Сам исполнитель отрицает свою вину и считает, что не совершал уголовно наказуемого преступления.

Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с «Радиоточкой НСН» рассказал, что не смотрит «Евровидение» из-за политизации конкурса.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: TT News Agency / ТАСС
ТЕГИ:СкандалМузыкаМузыкантыЕвровидение

Горячие новости

Все новости

партнеры