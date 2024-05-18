СМИ: В Москве госпитализировали театрального режиссера Алексея Бородина

Театрального режиссера и художественного руководителя Росcийского Академического Молодежного Театра Алексея Бородина экстренно госпитализировали с пневмонией, отмечает Telegram-канал Mash.

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По данным СМИ, болезнь режиссера осложняется кардиологической и почечной патологиями. Сейчас 82-летний Бородин в средне-тяжелом состоянии.

Отмечается, что Бородину стало плохо неделю назад. Режиссер жаловался на слабость, кашель и температуру. Врачи диагностировали пневмонию, которая началась еще в ноябре 2023 года.

Ранее сообщалось, что известный американский актер Стив Бушеми госпитализирован после того, как на него напали днем во время прогулки в Нью-Йорке по заливу Кипс, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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