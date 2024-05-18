СМИ: В Москве госпитализировали театрального режиссера Алексея Бородина
Театрального режиссера и художественного руководителя Росcийского Академического Молодежного Театра Алексея Бородина экстренно госпитализировали с пневмонией, отмечает Telegram-канал Mash.
По данным СМИ, болезнь режиссера осложняется кардиологической и почечной патологиями. Сейчас 82-летний Бородин в средне-тяжелом состоянии.
Отмечается, что Бородину стало плохо неделю назад. Режиссер жаловался на слабость, кашель и температуру. Врачи диагностировали пневмонию, которая началась еще в ноябре 2023 года.
Ранее сообщалось, что известный американский актер Стив Бушеми госпитализирован после того, как на него напали днем во время прогулки в Нью-Йорке по заливу Кипс, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В Москве госпитализировали театрального режиссера Алексея Бородина
- ВС РФ взяли под контроль село Старица в Харьковской области
- СМИ: Участнику Евровидения от Нидерландов грозит суд из-за инцидента с оператором
- Посольства Пакистана и Индии призвали своих граждан не выходить на улицы Бишкека
- Число пострадавших при обстреле Скадовска увеличилось до 11
- Politico: Решение Франции о приглашении РФ в Нормандию застало Запад врасплох
- В Петербурге суд арестовал активы Deutsche Bank
- СМИ: После ракетного удара нефтяной танкер загорелся у берегов Йемена
- Могилу воевавшего на Украине наемника с шевроном «Правого сектора» нашли в Италии
- В МИД РФ рассказали о причине закрытия в ФРГ дела об утечке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru