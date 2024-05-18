В Петербурге суд арестовал активы Deutsche Bank
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области арестовал активы Deutsche Bank, говорится в картотеке.
Отмечается, что это было сделано по заявлению «Русхимальянса» (РХА, это один из операторов строительства комплекса по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге, совместное предприятие «РусГазДобычи» и «Газпрома» — прим. НСН). Судом было принято решение удовлетворить требования истца частично.
До этого «Русхимальянс» подал иск к Deutsche Bank на 22,2 млрд рублей в рамках претензий по банковским гарантиям. Иск включал в себя сумму выплат в размере €238,1 млн и неустойку в €479,51 тысячи.
В итоге суд постановил наложить арест только на активы Deutsche Bank, ООО «Технологический центр Дойче Банка» и на ООО «Дойче Банк» в размере €238,61 млн.
Ранее издание Ura.ru сообщило, что дочернее предприятие «Газпрома» подало иски к трем зарубежным компаниям.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru