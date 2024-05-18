В Петербурге суд арестовал активы Deutsche Bank

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области арестовал активы Deutsche Bank, говорится в картотеке.

Отмечается, что это было сделано по заявлению «Русхимальянса» (РХА, это один из операторов строительства комплекса по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге, совместное предприятие «РусГазДобычи» и «Газпрома» — прим. НСН). Судом было принято решение удовлетворить требования истца частично.

До этого «Русхимальянс» подал иск к Deutsche Bank на 22,2 млрд рублей в рамках претензий по банковским гарантиям. Иск включал в себя сумму выплат в размере €238,1 млн и неустойку в €479,51 тысячи.