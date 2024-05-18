Politico: Решение Франции о приглашении РФ в Нормандию застало Запад врасплох

Решение Франции о приглашении России на церемонию памяти 80-летия высадки союзнических войск в Нормандии застало Запад врасплох. Об этом сообщает медиа-организация Politico.

По данным источника, официальные лица из США, Великобритании и других союзников по Второй мировой войне уже выразили обеспокоенность этим предложением Парижа Кремлю.

В Великобритании подчеркнули, что такое поведение французского правительства, недавний майский прием главы КНР Си Цзиньпина, а также направление представителя Франции на инаугурацию российского президента Владимира Путина — тревожны для Запада.

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В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров напротив заявил, что Москва не получала никаких приглашений.

Ранее лидер Европейского командования США американский генерал Кристофер Каволи назвал Россию долгосрочной угрозой для Запада.

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ФОТО: kremlin.ru
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