Politico: Решение Франции о приглашении РФ в Нормандию застало Запад врасплох

Решение Франции о приглашении России на церемонию памяти 80-летия высадки союзнических войск в Нормандии застало Запад врасплох. Об этом сообщает медиа-организация Politico.

По данным источника, официальные лица из США, Великобритании и других союзников по Второй мировой войне уже выразили обеспокоенность этим предложением Парижа Кремлю.

В Великобритании подчеркнули, что такое поведение французского правительства, недавний майский прием главы КНР Си Цзиньпина, а также направление представителя Франции на инаугурацию российского президента Владимира Путина — тревожны для Запада.