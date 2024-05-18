Politico: Решение Франции о приглашении РФ в Нормандию застало Запад врасплох
Решение Франции о приглашении России на церемонию памяти 80-летия высадки союзнических войск в Нормандии застало Запад врасплох. Об этом сообщает медиа-организация Politico.
По данным источника, официальные лица из США, Великобритании и других союзников по Второй мировой войне уже выразили обеспокоенность этим предложением Парижа Кремлю.
В Великобритании подчеркнули, что такое поведение французского правительства, недавний майский прием главы КНР Си Цзиньпина, а также направление представителя Франции на инаугурацию российского президента Владимира Путина — тревожны для Запада.
В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров напротив заявил, что Москва не получала никаких приглашений.
Ранее лидер Европейского командования США американский генерал Кристофер Каволи назвал Россию долгосрочной угрозой для Запада.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru