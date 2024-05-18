Посольства Пакистана и Индии призвали своих граждан не выходить на улицы Бишкека
Представители посольств Пакистана и Индии в Киргизии призвали не выходить своих граждан на улицы Бишкека после беспорядков, произошедших в городе. Об этом говорится в сообщениях, размещенных на сайтах пакистанского и индийского диппредставительств.
В посольстве Пакистана уточнили, что несколько общежитий мединститутов в Бишкеке, в которых проживают студенты из Бангладеша, Индии и Пакистана, а также частные резиденции иностранных студентов, в том числе пакистанских, подверглись нападению.
Работники индийского диппредставительства в Киргизии также рекомендовали своим соотечественникам соблюдать меры предосторожности, несмотря на нормализацию обстановки на улицах Бишкека.
Ночью 18 мая в столице Кыргызстана прошли столкновения между жителями города и проживающими в нем индийскими и пакистанскими студентами. Поводом для этого послужила драка между иностранцами и несколькими жителями Бишкека, которая произошла накануне.
В результате массовых беспорядков за помощью обратились 29 человек, а двое из них были госпитализированы. После произошедшего правоохранительные органы Киргизии взяли под усиленную охрану общежития, в которых проживают иностранцы.
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