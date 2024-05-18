Посольства Пакистана и Индии призвали своих граждан не выходить на улицы Бишкека

Представители посольств Пакистана и Индии в Киргизии призвали не выходить своих граждан на улицы Бишкека после беспорядков, произошедших в городе. Об этом говорится в сообщениях, размещенных на сайтах пакистанского и индийского диппредставительств.

В посольстве Пакистана уточнили, что несколько общежитий мединститутов в Бишкеке, в которых проживают студенты из Бангладеша, Индии и Пакистана, а также частные резиденции иностранных студентов, в том числе пакистанских, подверглись нападению.

Работники индийского диппредставительства в Киргизии также рекомендовали своим соотечественникам соблюдать меры предосторожности, несмотря на нормализацию обстановки на улицах Бишкека.