Посольства Пакистана и Индии призвали своих граждан не выходить на улицы Бишкека

Представители посольств Пакистана и Индии в Киргизии призвали не выходить своих граждан на улицы Бишкека после беспорядков, произошедших в городе. Об этом говорится в сообщениях, размещенных на сайтах пакистанского и индийского диппредставительств.

В посольстве Пакистана уточнили, что несколько общежитий мединститутов в Бишкеке, в которых проживают студенты из Бангладеша, Индии и Пакистана, а также частные резиденции иностранных студентов, в том числе пакистанских, подверглись нападению.

Работники индийского диппредставительства в Киргизии также рекомендовали своим соотечественникам соблюдать меры предосторожности, несмотря на нормализацию обстановки на улицах Бишкека.

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Ночью 18 мая в столице Кыргызстана прошли столкновения между жителями города и проживающими в нем индийскими и пакистанскими студентами. Поводом для этого послужила драка между иностранцами и несколькими жителями Бишкека, которая произошла накануне.

В результате массовых беспорядков за помощью обратились 29 человек, а двое из них были госпитализированы. После произошедшего правоохранительные органы Киргизии взяли под усиленную охрану общежития, в которых проживают иностранцы.

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ФОТО: ТАСС / Абылай Саралаев
ТЕГИ:БеспорядкиСтудентыИндияПакистанКиргизия

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