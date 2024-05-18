СМИ: Почта Франции запустила в оборот марки с «ароматом багета»

По сообщению руководства почтовой службы, цель кампании состоит в том, чтобы отдать дань уважения «этой жемчужине нашей культуры», внесенной в список нематериального наследия ЮНЕСКО с ноября 2022 года.



На марке теперь будет изображен багет, обвязанный триколорной лентой в цвета французского флага. Ее выпустили в день святого Сен-Оноре, который считается покровителем пекарей. Всего было выпущено порядка 594 тысяч копий марок с «инкапсулированным запахом» багета, цена составляет 1,96 евро за штуку.

Ранее стало известно, что марку, посвященную вступлению Владимира Путина в должность президента, выпустила «Почта России», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

