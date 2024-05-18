СМИ: Почта Франции запустила в оборот марки с «ароматом багета»
Почта Франции запустила в оборот марки с «ароматом багета», сообщает газета Le Figaro.
По сообщению руководства почтовой службы, цель кампании состоит в том, чтобы отдать дань уважения «этой жемчужине нашей культуры», внесенной в список нематериального наследия ЮНЕСКО с ноября 2022 года.
На марке теперь будет изображен багет, обвязанный триколорной лентой в цвета французского флага. Ее выпустили в день святого Сен-Оноре, который считается покровителем пекарей. Всего было выпущено порядка 594 тысяч копий марок с «инкапсулированным запахом» багета, цена составляет 1,96 евро за штуку.
Ранее стало известно, что марку, посвященную вступлению Владимира Путина в должность президента, выпустила «Почта России», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Спартак» объявил об уходе Джикии по окончании сезона
- СМИ: Почта Франции запустила в оборот марки с «ароматом багета»
- СМИ: В Москве госпитализировали театрального режиссера Алексея Бородина
- ВС РФ взяли под контроль село Старица в Харьковской области
- СМИ: Участнику Евровидения от Нидерландов грозит суд из-за инцидента с оператором
- Посольства Пакистана и Индии призвали своих граждан не выходить на улицы Бишкека
- Число пострадавших при обстреле Скадовска увеличилось до 11
- Politico: Решение Франции о приглашении РФ в Нормандию застало Запад врасплох
- В Петербурге суд арестовал активы Deutsche Bank
- СМИ: После ракетного удара нефтяной танкер загорелся у берегов Йемена
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru