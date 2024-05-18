Число пострадавших при обстреле Скадовска увеличилось до 11

В Херсонской области количество пострадавших при обстреле ВСУ американскими ракетами HIMARS Скадовска увеличилось до 11 человек. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона Владимира Сальдо.

По его словам, каждому из них сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь.