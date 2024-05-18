Число пострадавших при обстреле Скадовска увеличилось до 11
В Херсонской области количество пострадавших при обстреле ВСУ американскими ракетами HIMARS Скадовска увеличилось до 11 человек. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона Владимира Сальдо.
По его словам, каждому из них сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь.
18 мая украинские военные вновь обстреляли этот город. В результате происшествия никто не погиб. Сейчас на месте работают оперативные службы.
Ранее «Известия» сообщили, что 12 мая при ударе ВСУ системами HIMARS по Скадовску в городе частично пропало электричество и пострадало несколько человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru