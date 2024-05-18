СМИ: После ракетного удара нефтяной танкер загорелся у берегов Йемена

Шедший под флагом Панамы нефтяной танкер после удара ракеты загорелся недалеко от берегов Йемена. Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на британскую компанию Ambrey, которая оказывает услуги в сфере безопасности.

По данным источника, это случилось примерно в 18,5 км от порта Мокка на юго-западе страны.