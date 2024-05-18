СМИ: После ракетного удара нефтяной танкер загорелся у берегов Йемена

Шедший под флагом Панамы нефтяной танкер после удара ракеты загорелся недалеко от берегов Йемена. Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на британскую компанию Ambrey, которая оказывает услуги в сфере безопасности.

По данным источника, это случилось примерно в 18,5 км от порта Мокка на юго-западе страны.

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После начала конфликта между Палестиной и Израилем 7 октября 2023 года в Йемене мятежники-хуситы, контролирующие сейчас существенную часть страны, в том числе столицу Сану, начали обстреливать суда в Красном море беспилотниками и ракетами. В ответ на это Великобритания и США постоянно наносят удары по средствам и объектам хуситов в Йемене.


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ФОТО: ТАСС / YAHYA ARHAB
ТЕГИ:КонфликтПолитикаБеспилотникиРакетаЙемен

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