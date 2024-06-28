СМИ: Премьер Венгрии проголосовал против назначения фон дер Ляйен главой ЕК
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан проголосовал против назначения Урсулы фон дер Ляйен главой Европейской комиссии (ЕК). Об этом сообщила газета Politico, ссылаясь на источники.
В публикации отмечается, что Орбан голосовал против второго срока фон дер Ляйен, а также воздержался от голосования по премьер-министру Эстонии Кае Каллас на пост главы дипломатии ЕС.
Кроме того, указывается, что Орбан голосовал за экс-премьера Португалии Антониу Кошту в качестве главы Евросовета.
Ранее сообщалось, что лидеры Европейского союза утвердили кандидатуры на посты президента Евросовета и главы дипломатии Евросоюза, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru