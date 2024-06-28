СМИ: Премьер Венгрии проголосовал против назначения фон дер Ляйен главой ЕК

В публикации отмечается, что Орбан голосовал против второго срока фон дер Ляйен, а также воздержался от голосования по премьер-министру Эстонии Кае Каллас на пост главы дипломатии ЕС.

Кроме того, указывается, что Орбан голосовал за экс-премьера Португалии Антониу Кошту в качестве главы Евросовета.

Ранее сообщалось, что лидеры Европейского союза утвердили кандидатуры на посты президента Евросовета и главы дипломатии Евросоюза, передает «Радиоточка НСН».

