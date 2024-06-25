Орбан отказался блокировать вступление Украины в ЕС

По словам политика, Венгрия «не согласна с процессом вступления».

«Но мы не блокируем его и поддерживаем начало переговоров», — указал Орбан.

Как отметил премьер, членство Киева в ЕС — политически мотивированный процесс. При этом следует подумать о последствиях вступления в сообщество страны с неопределенными границами, находящейся в состоянии конфликта.

Ранее Совет ЕС утвердил на министерском уровне начало переговоров 25 июня о вступлении Украины и Молдавии в союз, напоминает Ura.ru.

