Орбан отказался блокировать вступление Украины в ЕС
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал переговоры о вступлении Украины в Евросоюз, однако отметил, что Будапешт не намерен препятствовать процессу. Об этом сообщает Tagesschau.
По словам политика, Венгрия «не согласна с процессом вступления».
«Но мы не блокируем его и поддерживаем начало переговоров», — указал Орбан.
Как отметил премьер, членство Киева в ЕС — политически мотивированный процесс. При этом следует подумать о последствиях вступления в сообщество страны с неопределенными границами, находящейся в состоянии конфликта.
Ранее Совет ЕС утвердил на министерском уровне начало переговоров 25 июня о вступлении Украины и Молдавии в союз, напоминает Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МИД РФ: Ким Чен Ын приедет в Россию, когда будет база для подписания документов
- Орбан отказался блокировать вступление Украины в ЕС
- В Белгородской области женщина погибла при ночном обстреле ВСУ
- СМИ: «Зеленоградский Чикатило» Гриценко ушёл на СВО
- «Флорида Пантерз» с Бобровским, Тарасенко и Куликовым завоевала Кубок Стэнли
- СМИ: Моди 8 июля совершит однодневный визит в Москву
- Всемирная боксерская организация сняла санкции с российских спортсменов
- В Уфе произошла массовая драка с участием 15 студентов
- На месте пожара во Фрязине обнаружили тела четырех человек
- Хаматова объяснила увольнение из театра в Латвии гастролями в Европе и США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru