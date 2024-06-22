СМИ: Премьер Госсовета КНР отменил встречу с вице-канцлером ФРГ
Премьер Госсовета Китая Ли Цян отменил переговоры с вице-канцлером, министром экономики Германии Робертом Хабеком. Об этом пишет Welt.
По данным издания, Хабек находится с визитом в Китае, у него запланирован ряд совместных мероприятий с китайскими коллегами в Пекине, Шанхае, Ханчжоу.
«Встреча с премьером Ли Цянем, которая, как ожидалось, должна была произойти в субботу, не состоится», — указывает Welt со ссылкой на представителей сопровождающей Хабека делегации.
Вице-канцлер отметил, что ему неизвестна причина отмены встречи.
Между тем генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Китай больше не может сотрудничать одновременно с Россией и Европой.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Атомный авианосец США прибыл в порт Южной Кореи
- В Сальвадоре 19 человек погибли из-за ливней
- Путешественник Конюхов заявил, что не подал бы руки хоккеисту Овечкину
- СМИ: Премьер Госсовета КНР отменил встречу с вице-канцлером ФРГ
- Мосгорсуд проверит законность приговора экс-министру Абызову
- СМИ сообщили о взрывах в пяти регионах Украины
- NASA отложило возвращение корабля Starliner
- Гинцбург: В 2025 году начнутся исследования на добровольцах вакцины от рака
- В Чикаго четыре человека пострадали в результате перестрелки
- Мадуро обвинил двух оппозиционеров в подготовке госпереворота в Венесуэле
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru