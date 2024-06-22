СМИ: Премьер Госсовета КНР отменил встречу с вице-канцлером ФРГ

По данным издания, Хабек находится с визитом в Китае, у него запланирован ряд совместных мероприятий с китайскими коллегами в Пекине, Шанхае, Ханчжоу.

«Встреча с премьером Ли Цянем, которая, как ожидалось, должна была произойти в субботу, не состоится», — указывает Welt со ссылкой на представителей сопровождающей Хабека делегации.

Вице-канцлер отметил, что ему неизвестна причина отмены встречи.

Между тем генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Китай больше не может сотрудничать одновременно с Россией и Европой.

