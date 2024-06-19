Столтенберг: КНР больше не может сотрудничать одновременно с РФ и Европой
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в ходе визита в США заявил, что Китай больше не может сотрудничать одновременно с РФ и Европой.
По его словам, «так не может больше продолжаться». «Китай пытается поддерживать нормальные отношения с европейскими странами НАТО, и в то же время содействует России», — указал глава Альянса.
Он отметил, что пока рано говорить о возможных экономических последствиях для Китая, «но эту тему необходимо поднимать».
США продолжают вводить санкции против Китая. Вашингтон уверяет, что давление на Пекин оказывается с целью прекращения его отношений с Москвой. Однако КНР не остается в стороне и тоже отвечает США санкциями. При этом сотрудничество между Китаем и Россией продолжает только укрепляться и расширяться.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru