Столтенберг: КНР больше не может сотрудничать одновременно с РФ и Европой

По его словам, «так не может больше продолжаться». «Китай пытается поддерживать нормальные отношения с европейскими странами НАТО, и в то же время содействует России», — указал глава Альянса.

Он отметил, что пока рано говорить о возможных экономических последствиях для Китая, «но эту тему необходимо поднимать».

США продолжают вводить санкции против Китая. Вашингтон уверяет, что давление на Пекин оказывается с целью прекращения его отношений с Москвой. Однако КНР не остается в стороне и тоже отвечает США санкциями. При этом сотрудничество между Китаем и Россией продолжает только укрепляться и расширяться.

