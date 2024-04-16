«Не вмешивайтесь!»: Шольц не смог переубедить Китай по украинскому урегулированию

«Пресса не присутствовала на переговорах. Но Китай здесь твердо стоит на своей позиции – «в наши отношения и во внешнюю политику не вмешивайтесь». Китай тоже разрабатывает план урегулирования украинского вопроса, но не хочет никакого западного давления. "Мы делаем в отношениях с Россией то, что считаем нужным", - такой ответ Шольц, вероятно, получил. Шольц должен был поднять вопрос о том, чтобы Китай присоединился к санкциям против России. Он эту тему поднимал, но колдовать не может, переубедить не смог. Встреча по украинскому урегулированию ничем не кончится», - рассказал он.

При этом, по словам политолога, на Западе все больше процветают миротворческие настроения, в победу Украины там больше не верят.

«Но надо сказать, что на Западе все больше чувствуется, что нет иллюзий на счет того, что Украина победит, вернет какие-то территории назад. На Западе есть стремление к дипломатическому решению конфликта. Миротворческие настроения сегодня на Западе сильнее, чем еще несколько недель назад», - резюмировал собеседник НСН.

Пекин выступает за мирную конференцию, которую признают Россия и Украина, со справедливым обсуждением всех предложений, заявил Си Цзиньпин на встрече с Шольцем, передает «Радиоточка НСН».

