«Не вмешивайтесь!»: Шольц не смог переубедить Китай по украинскому урегулированию
Александр Рар заявил НСН, что Шольц поднимал вопрос о присоединении Китая к антироссийским санкциям, но получил ожидаемый ответ.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц поднял на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином вопрос украинского урегулирования и антироссийских санкций, но наткнулся на твердую позицию Китая и просьбу не вмешиваться, заявил немецкий политолог Александр Рар в комментарии НСН.
Председатель КНР Си Цзиньпин и канцлер ФРГ Олаф Шольц встретились в государственной резиденции Дяоюйтай в Пекине, сообщило Центральное телевидение Китая. Шольц находится в Китае с трехдневным рабочим визитом. Олаф Шольц прибыл в КНР 14 апреля. В поездке его сопровождают три министра, курирующие вопросы окружающей среды, сельского хозяйства и транспорта, а также десяток топ-менеджеров немецких компаний, включая BASF, Mercedes-Benz и BMW.
«Пресса не присутствовала на переговорах. Но Китай здесь твердо стоит на своей позиции – «в наши отношения и во внешнюю политику не вмешивайтесь». Китай тоже разрабатывает план урегулирования украинского вопроса, но не хочет никакого западного давления. "Мы делаем в отношениях с Россией то, что считаем нужным", - такой ответ Шольц, вероятно, получил. Шольц должен был поднять вопрос о том, чтобы Китай присоединился к санкциям против России. Он эту тему поднимал, но колдовать не может, переубедить не смог. Встреча по украинскому урегулированию ничем не кончится», - рассказал он.
При этом, по словам политолога, на Западе все больше процветают миротворческие настроения, в победу Украины там больше не верят.
«Но надо сказать, что на Западе все больше чувствуется, что нет иллюзий на счет того, что Украина победит, вернет какие-то территории назад. На Западе есть стремление к дипломатическому решению конфликта. Миротворческие настроения сегодня на Западе сильнее, чем еще несколько недель назад», - резюмировал собеседник НСН.
Пекин выступает за мирную конференцию, которую признают Россия и Украина, со справедливым обсуждением всех предложений, заявил Си Цзиньпин на встрече с Шольцем, передает «Радиоточка НСН».
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