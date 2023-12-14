СМИ: Предвыборный штаб Путина откроют в Гостином дворе

По данным СМИ, официальное открытие и начало работы штаба ожидаются «ближе к концу декабря». До этого Центризбирком должен зарегистрировать группу выступающих за выдвижение кандидата избирателей, открыть избирательный счет, оплатить аренду помещения, пишет Ura.ru.

Ранее Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. Владимир Путин объявил о решении баллотироваться на пост главы государства во время церемонии вручения наград Героям России в Кремле, напоминает «Свободная пресса».

