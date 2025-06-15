Путин поздравил Си Цзиньпина с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил председателя Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина с днем рождения. Об этом сообщается на сайте Кремля.

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В сообщении на сайте Кремля говорится, что президент России направил телеграмму председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину с поздравлением по случаю дня рождения. В послании Путин выразил своему китайскому коллеге и другу самые тёплые пожелания.

В воскресенье, 15 июня, председателю Китайской Народной Республики исполнилось 72 года.

Накануне Владимир Путин поздравил президента США Дональда Трампа с 79-летием, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Фотохост-агентство РИА Новости / Сергей Бобылев
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