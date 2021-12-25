СМИ: Правительство Мали опровергает нахождение бойцов ЧВК «Вагнер» в стране

Правительство Мали выступило с опровержением данных СМИ о том, что на территорию страны прибыли наемники российской частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом сообщают французские СМИ.

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«Официально опровергаем лишённые оснований утверждения, согласно которым...в Мали развёрнуты бойцы частной компании», - цитирует коммюнике «Интерфакс».

В правительстве потребовали предоставить «доказательства из независимых источников», подтверждающих присутствие ЧВК «Вагнер».

Одновременно кабмин стран напомнил, в Мали российские инструкторы тренируют бойцов местных сил безопасности.

Ранее Евросоюз объявил о вводе санкций в отношении восьми физических и трех юридических лиц из России, об этом говорится в официальном заявлении организации. В частности, в чёрный список попали Дмитрий Уткин, которого в заявлении называют основателем и командиром группы Вагнера, «наёмник» Станислав Дычко, а также Валерий Захаров - «ключевая фигура в командной структуре группы». Кроме того, санкции ввели в отношении ООО «Велада», ООО «Меркурий» и ООО «Евро Полис».

В свою очередь, турецкое агентство «Анадолу» со ссылкой на источники в силах безопасности Мали сообщает в субботу о прибытии в Мали порядка 500 бойцов ЧВК «Вагнер» 23 декабря.

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ФОТО: скриншот видео
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