СМИ: Правительство Мали опровергает нахождение бойцов ЧВК «Вагнер» в стране
Правительство Мали выступило с опровержением данных СМИ о том, что на территорию страны прибыли наемники российской частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом сообщают французские СМИ.
«Официально опровергаем лишённые оснований утверждения, согласно которым...в Мали развёрнуты бойцы частной компании», - цитирует коммюнике «Интерфакс».
В правительстве потребовали предоставить «доказательства из независимых источников», подтверждающих присутствие ЧВК «Вагнер».
Одновременно кабмин стран напомнил, в Мали российские инструкторы тренируют бойцов местных сил безопасности.
Ранее Евросоюз объявил о вводе санкций в отношении восьми физических и трех юридических лиц из России, об этом говорится в официальном заявлении организации. В частности, в чёрный список попали Дмитрий Уткин, которого в заявлении называют основателем и командиром группы Вагнера, «наёмник» Станислав Дычко, а также Валерий Захаров - «ключевая фигура в командной структуре группы». Кроме того, санкции ввели в отношении ООО «Велада», ООО «Меркурий» и ООО «Евро Полис».
В свою очередь, турецкое агентство «Анадолу» со ссылкой на источники в силах безопасности Мали сообщает в субботу о прибытии в Мали порядка 500 бойцов ЧВК «Вагнер» 23 декабря.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,4 млн+24 946 / сут.
Умерли
303 тыс.+981 / сут.
Выздоровели
9,2 млн+42 107 / сут.
- СМИ: Правительство Мали опровергает нахождение бойцов ЧВК «Вагнер» в стране
- Более 60 рейсов отменены и задержаны в аэропортах Москвы из-за снегопада
- Песков раскрыл планы Путина на Новый год
- Стремительный «омикрон». Вирусологи назвали способ защититься от нового штамма COVID-19
- В Москве сугробы стали выше 30 см
- В России зарегистрировали «незавозные» случаи заболевания «омикроном»
- Умер писатель Альберт Лиханов
- Роскомнадзор решил заблокировать сайт «ОВД-инфо»
- В России за прошедшие сутки выявили 24 946 новых случаев коронавируса
- Горбачев: «Перестал бы быть самим собой» при попытке спасти СССР силовым путем
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru