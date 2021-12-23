СБУ заочно объявила подозрение руководителю ЧВК «Вагнер»

По данным ведомства, в июле 2014 - марте 2015 года россиянин командовал в Донбассе подразделениями боевиков ЧВК «Вагнер», которые якобы вели боевые действия против украинских вооруженных сил «совместно с подразделениями регулярных войск РФ и незаконных вооруженных формирований».

«Задокументированы факты интенсивного обстрела боевиками "Вагнера" ​​украинских позиций на Дебальцевском направлении. Согласно полученным данным в этих боях участники ЧВК понесли большие потери из-за отпора подразделениями Вооруженных Сил Украины», — сообщает СБУ.

Подозрение гражданину России объявили заочно, в соответствии с Уголовным кодексом Украины ему от 10 лет до пожизненного лишения свободы. Решается вопрос об объявлении мужчины в международный розыск.

