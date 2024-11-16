СМИ: Поставщики БПЛА ВСУ наращивают производство не поддающихся РЭБ дронов

Отмечается, что компания-поставщик также производит электронику, которая делает беспилотники более устойчивыми и менее зависимыми от бесперебойной электронной связи. Такая технология является недорогой и позволяет создавать почти не поддающиеся воздействию РЭБ БПЛА в крупных масштабах.

По данным издания, в начале 2025 года на Украину отправят десятки тысяч миниатюрных процессоров Auterion, применяемых для управления дронами.

Ранее «Известия» сообщили, что ВС России захватили украинский беспилотник «Баба-яга» в ДНР.