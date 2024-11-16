СМИ: Поставщики БПЛА ВСУ наращивают производство не поддающихся РЭБ дронов

Поставщики беспилотников для ВСУ до промышленных масштабов увеличили производство моделей, которые не поддаются системам радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщает американская газета «The Wall Street Journal» (WSJ).

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Отмечается, что компания-поставщик также производит электронику, которая делает беспилотники более устойчивыми и менее зависимыми от бесперебойной электронной связи. Такая технология является недорогой и позволяет создавать почти не поддающиеся воздействию РЭБ БПЛА в крупных масштабах.

По данным издания, в начале 2025 года на Украину отправят десятки тысяч миниатюрных процессоров Auterion, применяемых для управления дронами.

Ранее «Известия» сообщили, что ВС России захватили украинский беспилотник «Баба-яга» в ДНР.

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