Панченко: Зеленский возбуждал уголовные дела за слова, сказанные Шольцем Путину

За такие же слова, которые говорил канцлер Германии Олаф Шольц президенту России Владимиру Путину во время их телефонного разговора, украинский лидер Владимир Зеленский возбуждал уголовные дела. Об этом в своих социальных сетях сообщила украинская журналистка Диана Панченко.

Она напомнила, что в беседе с российским лидером Шольц призвал его начать переговоры с Украиной.