Панченко: Зеленский возбуждал уголовные дела за слова, сказанные Шольцем Путину
За такие же слова, которые говорил канцлер Германии Олаф Шольц президенту России Владимиру Путину во время их телефонного разговора, украинский лидер Владимир Зеленский возбуждал уголовные дела. Об этом в своих социальных сетях сообщила украинская журналистка Диана Панченко.
Она напомнила, что в беседе с российским лидером Шольц призвал его начать переговоры с Украиной.
«За эти же слова в 2022 году Зеленский возбудил против меня уголовные дела», - написала Панченко.
15 ноября Владимир Путин и Олаф Шольц провели телефонный разговор. Канцлер Германии стал первым из глав ведущих западных стран, который напрямую связался с российским президентом спустя почти два года отсутствия контактов, передают «Известия».
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