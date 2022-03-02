СМИ: Посольства и консульства Украины эвакуируются из городов России

Представители посольств и консульств Украины экстренно эвакуируются из российских город. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

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Отмечается, что сотрудники снимают с фасадов зданий таблички и флаги, опечатывают двери, а также уничтожают документы.

Ранее представитель МИД РФ в Санкт-Петербурге Владимир Запевалов рассказал, что представители генконсульства Украины в городе покинут Россию 2 марта.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:УкраинаЭвакуацияРоссияКонсульствоПосольство
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