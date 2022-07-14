СМИ: после спецоперации у Путина есть три пути

По его словам, глава государства либо «начнет военную кампанию», либо займется созданием альтернативы ООН, либо будет укреплять власть внутри страны. Лингельбах считает, что положение президента России в настоящее время «выглядит в целом положительно».

По словам журналиста, спецоперация проходит успешно, рейтинг главы государства в России растет, а рубль стал сильнее, чем когда-либо, начиная с февраля 2020 года. The Hil отмечает, что Путин — «не из тех, кто пойдет на очевидные шаги».

Напомним, бывший президент России, заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что в ходе спецоперации на Украине Россия уже решила важную задачу, кроме защиты граждан Донбасса и денацификации Украины. С нашей страной стали считаться, как с Советским Союзом. И даже в чем-то серьезнее.

