Путин: РФ после распада СССР делала все для благоприятных отношений с Украиной

Такое заявление Путин сделал в ходе сессии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Форум проходит с 15 по 18 июня.

Ухудшение отношения начали сильно ухудшаться в 2014 году, когда российские власти, проведя референдум в республике Крым, присоединили его к РФ. Также в то время ситуация обострилась на территории Донбасса.

Эскалация отношений вылилась в военную операцию РФ на территории Украины, которая началась 24 февраля текущего года.



