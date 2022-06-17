Путин: РФ после распада СССР делала все для благоприятных отношений с Украиной

Президент РФ Владимир Путин заявил, что после распада Советского союза в 1991 году Россия делала все, чтобы развивать с Украиной благоприятные межгосударственные отношения.

Путин заявил, что Россия никому не угрожает ядерным оружием

Такое заявление Путин сделал в ходе сессии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Форум проходит с 15 по 18 июня.

Ухудшение отношения начали сильно ухудшаться в 2014 году, когда российские власти, проведя референдум в республике Крым, присоединили его к РФ. Также в то время ситуация обострилась на территории Донбасса.

Эскалация отношений вылилась в военную операцию РФ на территории Украины, которая началась 24 февраля текущего года.

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ФОТО: РИА Новости
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