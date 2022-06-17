Путин: РФ после распада СССР делала все для благоприятных отношений с Украиной
Президент РФ Владимир Путин заявил, что после распада Советского союза в 1991 году Россия делала все, чтобы развивать с Украиной благоприятные межгосударственные отношения.
Такое заявление Путин сделал в ходе сессии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Форум проходит с 15 по 18 июня.
Ухудшение отношения начали сильно ухудшаться в 2014 году, когда российские власти, проведя референдум в республике Крым, присоединили его к РФ. Также в то время ситуация обострилась на территории Донбасса.
Эскалация отношений вылилась в военную операцию РФ на территории Украины, которая началась 24 февраля текущего года.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 373 / сут.
Умерли
380 тыс.+63 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+4 228 / сут.
- Слуцкий: Москва не планирует вводить визы для украинцев
- Путин: РФ после распада СССР делала все для благоприятных отношений с Украиной
- Путин заявил, что Россия никому не угрожает ядерным оружием
- Путин не против вступления Украины в ЕС
- Выпуск обновлённой Lada Vesta NG начнётся не раньше следующего года
- Токаев заявил, что Казахстан не признает ДНР и ЛНР
- Путин назвал Китай центром развития
- Путин прокомментировал провал «блицкрига» против экономики России словами Марка Твена
- Зеленский обсудил с Джонсоном поставки оружия Киеву
- Умер французский актер Жан-Луи Трентиньян
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru