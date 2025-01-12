СМИ: посланник Трампа отменил визит на Украину после резких заявлений Зеленского
12 января 202516:50
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru