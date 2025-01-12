СМИ: посланник Трампа отменил визит на Украину после резких заявлений Зеленского

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийСШАУкраинаДональд Трамп

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