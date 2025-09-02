СМИ: Главы России, Китая и Индии отправили мощный сигнал США
Российский лидер Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и глава правительства Индии Нарендра Моди продемонстрировали свое единство на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине, сообщает Wall Street Journal.
По данным издания, таким образом, они отправили мощный сигнал США. Видеокадры, на которых Си Цзиньпин, Моди и Путин обнимают друг друга, это сигнал Вашингтону на фоне того, как президент США Дональд Трамп стремится сдерживать Пекин, разорвать связи Москвы и КНР и отдалить Индию от российской нефти.
Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) станет точкой невозврата в отношениях с Западом, страны дают понять, что не готовы мириться с санкциями, несмотря на угрозы, заявил НСН глава Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.
