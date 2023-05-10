СМИ: Польша изъяла у посольства и торгпредства России 1,2 млн долларов
Власти Польши изъяли с банковских счетов российского посольства и торгового представительства 1,2 млн долларов, сообщает газета Rzeczpospolita.
По данным издания, речь идёт о почти 800 тысяч злотых и более 912 тысяч долларов, находившихся на банковских счетах российского посольства и более года назад заблокированных польской прокуратурой.
Отмечается, что по решению надзорного ведомства, которое вступило в силу 10 мая, эти средства были признаны вещественными доказательствами в ходе следствия и перечислены на счёт прокуратуры.
«Решение об изменении организационно-правовой формы хранения заблокированных средств не обжаловалось», - цитирует газета главу Мазовецкого отдела по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Национальной прокуратуры Дариуша Жондло.
Ранее польские власти объяснили заморозку счетов посольства РФ якобы подозрениями в том, что они могут быть использованы в целях отмывания денег или терроризма, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru