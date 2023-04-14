Эмиратский банк ENBD начнет блокировать инвестиционные счета россиян

Один из крупнейших в Объединенных Арабских Эмиратах банк Emirates NBD начнет переводить активы россиян на отдельные счета, куда будут поступать все выплаты по принадлежащим гражданам РФ ценным бумагам. Об этом пишет Forbes.

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По данным издания, клиенты кредитной организации уже начали получать соответствующие письма. Ограничения введены по «директиве Евросоюза».

На отдельные счета попадут купоны, дивиденды, поступления от продажи ценных бумаг. Владелец не сможет перевести активы на счет в ENBD. Исключений для россиян- резидентов ОАЭ не предусмотрено.

Как отметил собеседник Forbes, ENBD пользуется услугами европейских клиринговых систем Clearstream и Euroclear. После начала специальной военной операции депозитарии усложнили операции для граждан РФ, и банк из ОАЭ обязан исполнять требования систем.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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