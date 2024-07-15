СМИ: Подозреваемый в покушении на Трампа купил 50 патронов за час до атаки
Подозреваемый в покушении на бывшего президента США Дональда Трампа приобрел 50 патронов в оружейном магазине всего за несколько часов до совершения атаки. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
При этом канал отметил, что Томас Крукс, подозреваемый в покушении на Трампа, не имел криминального прошлого. Других подробностей не приводится.
Ранее, 13 июля, во время предвыборного митинга в Пенсильвании Трамп получил огнестрельное ранение в ухо в результате покушения. Жизни политика ничто не угрожает.
Покушение на экс-президента США Дональда Трампа могло быть следствием сговора спецслужб, либо действовал психопат-одиночка, действия которого не смогли «просчитать», предположил в интервью НСН член научного совета при Совбезе России, политолог Андрей Манойло, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru