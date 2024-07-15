«Сговор или безумец?»: Что стоит за провалом спецслужб при покушении на Трампа

Покушение на экс-президента США Дональда Трампа могло быть следствием сговора спецслужб, либо действовал психопат-одиночка, действия которого не смогли «просчитать», предположил в интервью НСН член научного совета при Совбезе России, политолог Андрей Манойло.

Издание The Wall Street Journal ранее назвало покушение на Трампа «ошеломляющим провалом» Секретной службы и самым серьезным ее кризисом за последние десятилетия. Конгресс США проведет слушания, касающиеся «неоправданных нарушений мер безопасности» на предвыборном митинге кандидата в президенты в Пенсильвании.

«Такие ситуации периодически возникают в США. У них есть такая "традиция", что если президент перестает играть в системные игры, его ликвидируют. Есть пять или шесть американских президентов, которых пристрелили просто по тому, что они в какой-то момент перестали вписываться в систему. В их числе Линкольн, Гарфилда вообще пристрелили на вокзале, а наиболее известный случай - Кеннеди. Трамп в этом отношении как раз вписывается в эту цепочку», - сказал Манойло.

По его словам, покушение могло быть и «актом безумца», в этом случае сработала однопроцентная вероятность прокола спецслужб, которая тоже существует.

«Другое дело, что тех президентов пристрелили сразу же, Кеннеди полчерепа снесло пулей, а здесь снайпер чудесным образом промазал. Можно предположить, что к выборам президента США Трамп придет не только без части уха, но и без части еще каких-нибудь жизненно важных органов. Угроза серьезная. Если это реакция системы на системный сбой, не исключено, что спецслужбы пропустили это дело не только из-за случайности или халатности, но и, возможно, по сговору, вспомним историю с Кеннеди. Если же это акт безумца, который действовал в одиночку, - такое тоже бывает, потому что безумцев невозможно просчитать, их действия не укладываются в схему нормальной логики, - то это один процент из ста, который сработал в данной ситуации», - указал член научного совета при Совбезе.

При этом Манойло сравнил работу Секретной службы США с российской ФСО, объяснив, что на массовых мероприятиях не бывает стопроцентных гарантий безопасности для первых лиц государства.

«Первых лиц государства, в том числе и бывших президентов США, охраняет американская Секретная служба, которая по своему функционалу близка в нашей Федеральной службе охраны. Работники там квалифицированные, помимо телохранителей действуют и оперативные сотрудники. Другое дело, что когда речь идет о публичных мероприятиях и объект охраны находится в окружении большого количества людей, как было с Трампом, обеспечить стопроцентную безопасность довольно сложно особенно в условиях городской застройки. Это и привело к тому, что психопат оказался на крыше, и Трампа спасло от гибели только чудо. Невозможно застраховаться от всех случайностей и все предусмотреть. Почему сигнал о человеке на крыше был проигнорирован, покажет расследование Секретной службы. Тот, кто должен был этот сигнал принять, либо не дошел до верха, либо слух этот появился уже постфактум, кто-то придумал, что его видели. Всегда, когда происходит какой-то резонансный теракт, массе людей начинает что-то мерещиться», - заключил собеседник НСН.

Покушение на Дональда Трама произошло 13 июля во время его предвыборного выступления в Пенсильвании. 20-летний Томас Мэтью Крукс, стрелявший в направлении политика с крыши соседнего здания, ранил Трампа в ухо, задел еще нескольких человек, а одного убил, после чего был ликвидирован сотрудниками Секретной службы, отмечает «Радиоточка НСН».

