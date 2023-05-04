Песков ответил на заявление Белого дома о непричастности к атаке на Кремль

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление представителя Белого дома Джона Кирби о непричастности Вашингтона к атаке беспилотников на Кремль.

Медведев заявил, что атака на Кремль приведет к эскалации конфликта

По его словам, российские власти, оценивая причастность США к инциденту, «сказали то, что хотели сказать».

«Мы именно сказали то, что хотели», - цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента России заявил, что за атакой беспилотников на Кремль стоят США. Решение о терактах принимается не в Киеве, а в Вашингтоне, подчеркнул он.

Представитель Белого дома Джон Кирби назвал слова представителя Кремля ложными. США не имеют к инциденту никакого отношения, заверил он.

В ночь на 3 мая два беспилотника попытались атаковать Кремль. Оба дрона уничтожены, никто не пострадал, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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