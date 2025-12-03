СМИ: Переговоры Владимира Путина и Стива Уиткоффа завершились
В Кремле завершились переговоры российского президента Владимира Путина со специальным посланником американского президента Стивеном Уиткоффом, сообщает РИА Новости.
Встреча продолжалась более пяти часов. Беседа была закрыта для прессы. Переговоры с американской делегацией длились с 19:40 2 декабря.
Путин также принял Уиткоффа и зятя американского президента, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера.
С российской стороны во встрече также участвовали помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.
Уиткофф и Кушнер фактически перехватили ключевую роль Вашингтона в переговорах по украинскому урегулированию, вытеснив на второй план госсекретаря Марко Рубио, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
