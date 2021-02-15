СМИ: объединение ПФР, ФСС и ФОМС сэкономит 120 млрд руб

Нового главу Пенсонного фонда России (ПФР) Андрея Кигима назначили для объединения структуры с Фондом соцстрахования (ФСС), передают «Известия» со ссылкой на свои источники.

Издание сообщает, что в новую структуру может влиться и Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС).

Целью этих изменений является создание «единого окна» для получения услуг соцподдержки. Также одну организацию будет быстрее и проще перевести на цифровой стандарт работы. Немаловажным бонусом является возможность сэкономить 120 миллиардов рублей на оптимизации расходов.

В конце прошлой недели премьер-министр Михаил Мишустин своим указом снял с должности главы ПФР Максима Топилина. На его место назначен Андрей Кигим, ранее возглавлявший ФСС. Топилин был назначен на пост главы ПФР в январе 2020 года, он пришел на этот пост с должности министра труда и соцзащиты в правительстве Дмитрия Медведева.

Член президиума центрального совета «Партии пенсионеров» Андрей Широков заявил в интервью НСН, что перетасовка руководителей Пенсионного фонда России не приведет к росту пенсий в стране.

