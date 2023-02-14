СМИ: Первый заместитель главы МЧС Чуприян уйдет в отставку
Первый замминистра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Чуприян покинет свой пост в марте. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.
По данным агентства, Чуприян заявил о намерении уйти в отставку во время селекторного совещания в МЧС. В конце марта заканчивается контракт первого замминистра, глава МЧС России Александр Куренков якобы сообщал Чуприяну, что не будет продлевать его.
Источники отмечают, что одной из причин ухода Чуприяна стала начатая предыдущим министром по делам гражданской обороны и ЧС Евгением Зиничевым реформа отряда «Центроспас». Изменения предполагают преобразование отряда в ФГБУ «Центральный аэромобильный спасательный отряд МЧС России», которое сможет оказывать в том числе коммерческие услуги, пишет Ura.ru.
Основным кандидатом на должность первого замглавы МЧС называют советника министра Даниила Мартынова. В прошлом он занимал пост помощника главы Чечни Рамзана Кадырова по силовому блоку и должность замглавы республиканского управления Росгвардии.
Ранее стало известно, что глава Красноярского края Александр Усс может уйти в отставку весной и отказаться от участия в губернаторских выборах, напоминает телеканал «360».
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