«Согласовано». Эксперт об отношении России к турецкой военной операции

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что российская сторона положительно относится к распространению операции Турции «Источник мира» на сирийский город Кобани. «Сейчас много слухов, но через посольство мы знаем, что у России положительный подход по Кобани. Похоже, что там не будет проблем», — рассказал он журналистам. По его словам, Турция ведет переговоры с Россией на военном и дипломатическом уровнях.

Он также добавил, что турецкая армия не войдет в сирийский Манбидж. По словам Эрдогана, туда «войдут настоящие арабские хозяева», а цель Турции — «обеспечить их безопасность». Ранее Эрдоган заявлял, что у Анкары нет никаких проблем с Москвой по ситуации в Сирии.

Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов в эфире НСН выразил мнение, что у РФ с Турцией существуют определенные договоренности касаемо военной операции. По его словам, на это указывают заявления Эрдогана и попытка России отмолчаться.