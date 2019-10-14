«Согласовано». Эксперт об отношении России к турецкой военной операции
Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» рассказал НСН, что руководство Турции поставило в известность российские власти насчет своих действий на севере Сирии.
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что российская сторона положительно относится к распространению операции Турции «Источник мира» на сирийский город Кобани. «Сейчас много слухов, но через посольство мы знаем, что у России положительный подход по Кобани. Похоже, что там не будет проблем», — рассказал он журналистам. По его словам, Турция ведет переговоры с Россией на военном и дипломатическом уровнях.
Он также добавил, что турецкая армия не войдет в сирийский Манбидж. По словам Эрдогана, туда «войдут настоящие арабские хозяева», а цель Турции — «обеспечить их безопасность». Ранее Эрдоган заявлял, что у Анкары нет никаких проблем с Москвой по ситуации в Сирии.
Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов в эфире НСН выразил мнение, что у РФ с Турцией существуют определенные договоренности касаемо военной операции. По его словам, на это указывают заявления Эрдогана и попытка России отмолчаться.
«Сейчас каждый из участников, особенно турецкая сторона, стараются представить ситуацию так, что все согласовано и гармонично. Россия молчит, как мы видим, делаются общие заявления общего характера, и явно, что не хочет вступать в дискуссию на этот счет. По ходу дела, между Россией и Турцией существовали какие-то договоренности. Россия была информирована о характере операции, и, видимо, обозначила какие-то свои предпочтения и рубежи, линии, которые допустимы. Входит ли в это существенная часть курдской территории, не понятно. Я думаю, что Эрдоган в своих заявлениях, как часто у него бывает, создает впечатление о большем, чем есть на самом деле. Но то, что там существует определенный уровень взаимного понимания, у меня сомнений нет, судя по поведению России. С точки зрения стратегической, то, о чем говорят сейчас СМИ, что курдское руководство достигло договоренности с Дамаском о признании его юрисдикции взамен на защиту, это соответствует задачам России и Дамаска. Ради этого придется пойти на уступки туркам, уступив часть территории, которую они считают стратегически важной. Россия неоднократно говорила, что понимает наличие интересов безопасности Турции вдоль границ. Наверное, степень согласованности достаточно высока», - предположил он.
Президент Турции 9 октября объявил о начале военной операции против курдских формирований на северо-востоке Сирии. ЕС призвал Анкару прекратить операцию. В Вашингтоне сообщили, что не одобряют действия Турции.
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