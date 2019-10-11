Трамп одобрил Минфину введение санкций против Турции за нарушения в Сирии
Американский президент Дональд Трамп подпишет приказ, который даст право Минфину США вводить санкции против Турции в связи с нарушениями прав человека в Сирии. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на министра финансов США Стивена Мнучина.
Отмечается, что приказ позволит вводить ограничения против индивидуальных лиц и турецких органов власти, которые имеют отношения к военной операции на севере Сирии. Таким образом, США будет пытаться убедить Турцию отказаться от военных действий в Сирии.
Напомним, операция начата в Турции 9 октября. Ранее сегодня сообщалось о том, что ЕС задумался о санкциях против Турции из-за вторжения в Сирию.
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