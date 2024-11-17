СМИ: Переговоры о заложниках в Газе зашли в тупик
Израильские власти считают, что переговоры об освобождении заложников ХАМАС в секторе Газа зашли в тупик. Эту информацию предоставил The Times of Israel источник в правительственных кругах страны.
По его данным, вечером в воскресенье, 17 ноября, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проведет совещание по вопросу о заложниках. Встреча состоится в штаб-квартире Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Тель-Авиве.
Предположительно, обсуждаться будут другие варианты попыток найти путь к достижению соглашения об освобождении заложников.
15 ноября от посредничества между ХАМАС и Израилем в соглашении о прекращении огня в секторе Газа отказался Катар. В МИД РФ сообщали, что в плену в этом палестинском анклаве остаются более ста человек, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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