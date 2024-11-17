СМИ: Переговоры о заложниках в Газе зашли в тупик

Израильские власти считают, что переговоры об освобождении заложников ХАМАС в секторе Газа зашли в тупик. Эту информацию предоставил The Times of Israel источник в правительственных кругах страны.

По его данным, вечером в воскресенье, 17 ноября, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проведет совещание по вопросу о заложниках. Встреча состоится в штаб-квартире Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Тель-Авиве.

МИД РФ: В плену в секторе Газа остаются более ста человек

Предположительно, обсуждаться будут другие варианты попыток найти путь к достижению соглашения об освобождении заложников.

15 ноября от посредничества между ХАМАС и Израилем в соглашении о прекращении огня в секторе Газа отказался Катар. В МИД РФ сообщали, что в плену в этом палестинском анклаве остаются более ста человек, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: idf.il / ЦАХАЛ / стоп-кадр с видео
ТЕГИ:НетаньяхуПереговорыСектор ГазаИзраиль

Горячие новости

Все новости

партнеры