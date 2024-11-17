СМИ: Переговоры о заложниках в Газе зашли в тупик

Израильские власти считают, что переговоры об освобождении заложников ХАМАС в секторе Газа зашли в тупик. Эту информацию предоставил The Times of Israel источник в правительственных кругах страны.



По его данным, вечером в воскресенье, 17 ноября, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проведет совещание по вопросу о заложниках. Встреча состоится в штаб-квартире Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Тель-Авиве.