МИД РФ: В плену в секторе Газа остаются более ста человек

Более ста человек остаются в плену на территории сектора Газа. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Захват и длительное принудительное удержание в неволе ни в чем не повинных людей не может быть ничем оправдано. Повторяем наш призыв к незамедлительному и безусловному освобождению всех находящихся в руках палестинских отрядов гражданских лиц и, в первую очередь наших соотечественников А. Труфанова и М. Харкина», — подчеркнула дипломат.

Захарова напомнила, что в решении проблемы заложников были эффективны политико-дипломатические методы, благодаря чему в ноябре прошлого года в Газе освободили 78 человек, а позже вышли на свободу россияне Елена Труфанова, Ирина Татти, Рон Кривой. По словам дипломата, тема освобождения захваченных граждан приоритетна в контактах Москвы с представителями движения ХАМАС и других палестинских организаций.

«Последовательная работа по реализации... задачи будет продолжена, в том числе по каналам российских посольств в странах Ближнего Востока», — добавила Захарова.

Ранее в разных городах Израиля прошли демонстрации в поддержку заложников, удерживаемых в секторе Газа, напоминает RT.

