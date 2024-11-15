МИД РФ: В плену в секторе Газа остаются более ста человек
Более ста человек остаются в плену на территории сектора Газа. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Захват и длительное принудительное удержание в неволе ни в чем не повинных людей не может быть ничем оправдано. Повторяем наш призыв к незамедлительному и безусловному освобождению всех находящихся в руках палестинских отрядов гражданских лиц и, в первую очередь наших соотечественников А. Труфанова и М. Харкина», — подчеркнула дипломат.
Захарова напомнила, что в решении проблемы заложников были эффективны политико-дипломатические методы, благодаря чему в ноябре прошлого года в Газе освободили 78 человек, а позже вышли на свободу россияне Елена Труфанова, Ирина Татти, Рон Кривой. По словам дипломата, тема освобождения захваченных граждан приоритетна в контактах Москвы с представителями движения ХАМАС и других палестинских организаций.
«Последовательная работа по реализации... задачи будет продолжена, в том числе по каналам российских посольств в странах Ближнего Востока», — добавила Захарова.
Ранее в разных городах Израиля прошли демонстрации в поддержку заложников, удерживаемых в секторе Газа, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru