СМИ: переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле завершились

Агентство Anadolu в своём Twitter отметило, что встреча проходила в президентском дворце Долмабахче в закрытом для прессы режиме и продлилась около трёх часов.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале заявил, что от переговоров российской и украинской делегаций в Турции «никакого толку не будет», сообщает RT.

