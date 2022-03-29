СМИ: переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле завершились
29 марта 202214:26
Переговоры российской и украинской делегаций в Стамбуле завершились, сообщают турецкие СМИ.
Агентство Anadolu в своём Twitter отметило, что встреча проходила в президентском дворце Долмабахче в закрытом для прессы режиме и продлилась около трёх часов.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале заявил, что от переговоров российской и украинской делегаций в Турции «никакого толку не будет», сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru