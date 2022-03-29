СМИ: переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле завершились

Переговоры российской и украинской делегаций в Стамбуле завершились, сообщают турецкие СМИ.

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Агентство Anadolu в своём Twitter отметило, что встреча проходила в президентском дворце Долмабахче в закрытом для прессы режиме и продлилась около трёх часов.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале заявил, что от переговоров российской и украинской делегаций в Турции «никакого толку не будет», сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТурцияПереговорыУкраинаРоссия
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