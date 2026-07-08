СМИ: На саммите НАТО были подписаны оружейные контракты на $50 млрд
В рамках саммита НАТО, проходящего в Анкаре с 7 по 8 июля, заключены контракты о поставках вооружений на 50 млрд долларов, передает информагентство Turkiye.
Новые соглашения касаются закупок систем противовоздушной обороны и беспилотных летательных аппаратов.
Также предполагается реализация различных совместных проектов по созданию современных вооружений и боевой техники.
Ранее председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин заявил, что проходящий в Анкаре саммит НАТО будет показателен тем, как страны альянса отреагируют на требования «одиозных фигур» увеличить оборонные расходы до 4,5% от ВВП, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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