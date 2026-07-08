Две туристки сорвались со скалы в Пермском крае из-за попытки сделать фото

Две девушки сорвались с камня Жёлтый в Лысьвенском округе Пермского края, пытаясь сфотографироваться. Об этом сообщила администрация округа в своих соцсетях.

Инцидент произошёл 3 июля. В результате падения одна из девушек скончалась на месте, вторая получила травму головы и находится в больнице.

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Отмечается, что девушки сплавлялись по Чусовой по маршруту от камня Журавлик до с. Кын. У камня Желтый они решили сделать фотографии в живописном месте, однако пренебрегли техникой безопасности.

Ранее руководитель поисково-спасательного отряда, майор полиции в отставке Александр Чеушев заявил, что главными причинами гибели туристов на сплавах становятся отсутствие опытного проводника и слабое ориентирование на местности, передает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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