Две туристки сорвались со скалы в Пермском крае из-за попытки сделать фото
Две девушки сорвались с камня Жёлтый в Лысьвенском округе Пермского края, пытаясь сфотографироваться. Об этом сообщила администрация округа в своих соцсетях.
Инцидент произошёл 3 июля. В результате падения одна из девушек скончалась на месте, вторая получила травму головы и находится в больнице.
Отмечается, что девушки сплавлялись по Чусовой по маршруту от камня Журавлик до с. Кын. У камня Желтый они решили сделать фотографии в живописном месте, однако пренебрегли техникой безопасности.
Ранее руководитель поисково-спасательного отряда, майор полиции в отставке Александр Чеушев заявил, что главными причинами гибели туристов на сплавах становятся отсутствие опытного проводника и слабое ориентирование на местности, передает RT.
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