Две туристки сорвались со скалы в Пермском крае из-за попытки сделать фото

Две девушки сорвались с камня Жёлтый в Лысьвенском округе Пермского края, пытаясь сфотографироваться. Об этом сообщила администрация округа в своих соцсетях.

Инцидент произошёл 3 июля. В результате падения одна из девушек скончалась на месте, вторая получила травму головы и находится в больнице.