СМИ: Пентагон создал в Германии центр по контролю поставок вооружений на Украину

Минобороны США организовало центр по контролю за поставками военной помощи Украине на территории базы Европейского командования ВС США в Штутгарте. Об этом сообщает телекомпания CNN со ссылкой на руководство Пентагона.

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По данным источника, задачами данной организации являются координация и ускорение поставок военной помощи на Украину от более чем 40 стран.

Сообщается, что сотрудниками Контрольного центра Европейского командования по Украине являются американские военнослужащие, а также представители минимум 15 стран, поддерживающих Киев.

Накануне Россия объявила персонами нон грата 40 сотрудников посольства Германии в ответ на заявление Берлина о высылке российских дипломатов.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ПентагонУкраинаФРГГермания
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