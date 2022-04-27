СМИ: Пентагон создал в Германии центр по контролю поставок вооружений на Украину
Минобороны США организовало центр по контролю за поставками военной помощи Украине на территории базы Европейского командования ВС США в Штутгарте. Об этом сообщает телекомпания CNN со ссылкой на руководство Пентагона.
По данным источника, задачами данной организации являются координация и ускорение поставок военной помощи на Украину от более чем 40 стран.
Сообщается, что сотрудниками Контрольного центра Европейского командования по Украине являются американские военнослужащие, а также представители минимум 15 стран, поддерживающих Киев.
Накануне Россия объявила персонами нон грата 40 сотрудников посольства Германии в ответ на заявление Берлина о высылке российских дипломатов.
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