СМИ: Пентагон создал в Германии центр по контролю поставок вооружений на Украину

По данным источника, задачами данной организации являются координация и ускорение поставок военной помощи на Украину от более чем 40 стран.

Сообщается, что сотрудниками Контрольного центра Европейского командования по Украине являются американские военнослужащие, а также представители минимум 15 стран, поддерживающих Киев.

Накануне Россия объявила персонами нон грата 40 сотрудников посольства Германии в ответ на заявление Берлина о высылке российских дипломатов.