Госдеп США: «Мы хотим, чтобы Украина победила»
Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил о желании победы Украины в борьбе с Россией. Об сообщает ТАСС.
Прайс также отметил, что для достижения поставленной цели США действуют по двум направлениям - предоставляют Украине военную помощь и оказывают давление на Россию при помощи санкций, визовых и экспортных ограничений.
Сообщается, что с начала специальной военной операции США направила помощь Киеву на сумму около $3,8 млрд.
Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».
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