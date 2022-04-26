Госдеп США: «Мы хотим, чтобы Украина победила»

Прайс также отметил, что для достижения поставленной цели США действуют по двум направлениям - предоставляют Украине военную помощь и оказывают давление на Россию при помощи санкций, визовых и экспортных ограничений.

Сообщается, что с начала специальной военной операции США направила помощь Киеву на сумму около $3,8 млрд.

Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».