СМИ: Пентагон призвал возобновить финансирование секретных программ на Украине
Пентагон призвал Конгресс США возобновить финансирование сверхсекретных программ на Украине, которые были приостановлены в преддверии спецоперации. Об этом сообщила газета Washington Post со ссылкой на чиновников.
Отмечается, что в случае возобновления финансирования спецназ США якобы сможет нанимать украинцев, в том числе для «слежения за передвижением войск» РФ.
Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что в контексте событий на Украине уже можно говорить о «почти настоящей» войне Запада против России, а не гибридной, сообщает НСН.
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