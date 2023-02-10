СМИ: Пентагон призвал возобновить финансирование секретных программ на Украине

Отмечается, что в случае возобновления финансирования спецназ США якобы сможет нанимать украинцев, в том числе для «слежения за передвижением войск» РФ.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что в контексте событий на Украине уже можно говорить о «почти настоящей» войне Запада против России, а не гибридной, сообщает НСН.

