Согласно данным опроса социологического агентства AKО, Пеллегрини, который опирается на поддержку партий правительственной коалиции, получил бы 39% голосов избирателей государства с населением порядка 5,5 млн граждан. Отмечается, что второе место может занять экс-глава МИД республики Иван Корчок. Опрос показывает, что он, как максимум, собрал бы 37,2% голосов.

Указывается, что Пеллегрини и Корчок выйдут во второй тур выборов, в котором, согласно опросу, уверенную победу одержит Пеллегрини при поддержке 53,7% избирателей.

Опрос проводился среди тысячи совершеннолетних граждан, представляющих все социальные группы населения республики.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о необходимости налаживания отношений между его страной и Россией, передает «Радиоточка НСН».

