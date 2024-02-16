СМИ: Пеллегрини имеет все шансы стать президентом Словакии
Спикер Национального совета (парламента) Словакии и лидер партии «Голос - социальная демократия» Петер Пеллегрини имеет все шансы быть избранным президентом на мартовских выборах главы государства. Об этом сообщил телеканал JOJ со ссылкой на итоги опроса избирателей, проведенного с 5 по 12 февраля.
Согласно данным опроса социологического агентства AKО, Пеллегрини, который опирается на поддержку партий правительственной коалиции, получил бы 39% голосов избирателей государства с населением порядка 5,5 млн граждан. Отмечается, что второе место может занять экс-глава МИД республики Иван Корчок. Опрос показывает, что он, как максимум, собрал бы 37,2% голосов.
Указывается, что Пеллегрини и Корчок выйдут во второй тур выборов, в котором, согласно опросу, уверенную победу одержит Пеллегрини при поддержке 53,7% избирателей.
Опрос проводился среди тысячи совершеннолетних граждан, представляющих все социальные группы населения республики.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о необходимости налаживания отношений между его страной и Россией, передает «Радиоточка НСН».
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