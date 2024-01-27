Премьер Словакии заявил о намерении страны нормализовать отношения с Россией

Фицо заверил, что его правительство будет налаживать отношения с Россией точно так же, ка кделает это с Украиной.

Кроме того, Фицо выступил за скорейшее завершение конфликта на Украине и начало мирных переговоров между украинской и российской сторонами

Ранее вице-спикер словацкого парламента Любош Блаха в своем Telegram-канале заявил, что будет бороться против антироссийских экстремистских идей и русофобии в своей стране, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

