Премьер Словакии заявил о намерении страны нормализовать отношения с Россией
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о необходимости налаживания отношений между его страной и Россией, пишет издание Teraz.
Фицо заверил, что его правительство будет налаживать отношения с Россией точно так же, ка кделает это с Украиной.
Кроме того, Фицо выступил за скорейшее завершение конфликта на Украине и начало мирных переговоров между украинской и российской сторонами
Ранее вице-спикер словацкого парламента Любош Блаха в своем Telegram-канале заявил, что будет бороться против антироссийских экстремистских идей и русофобии в своей стране, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru