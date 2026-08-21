Белоруссия закроет посольство в Финляндии
21 августа 202611:18
Юлия Савченко
Белоруссия закроет посольство республики в Финляндии. Об этом сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на постановление Совета министров.
«Закрыть с 1 сентября 2026 года посольство... в Финляндской Республике», – указано в документе.
Белорусскому МИД поручили принять меры по закрытию ведомства, отмечает RT.
Посольство Белоруссии в Хельсинки начало работать в декабре 2011 года. В июле 2026-го дипмиссия уведомила о временной приостановке работы.
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