Белоруссия закроет посольство в Финляндии

Белоруссия закроет посольство республики в Финляндии. Об этом сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на постановление Совета министров.

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«Закрыть с 1 сентября 2026 года посольство... в Финляндской Республике», – указано в документе.

Белорусскому МИД поручили принять меры по закрытию ведомства, отмечает RT.

Посольство Белоруссии в Хельсинки начало работать в декабре 2011 года. В июле 2026-го дипмиссия уведомила о временной приостановке работы.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:ПосольствоБелоруссияФинляндия

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