На Байкале произошло землетрясение магнитудой 4,2

Землетрясение магнитудой 4,2 зафиксировали в Бурятии на озере Байкал. Об этом рассказали в Байкальском филиале Единой геофизической службы РАН.

Сейсмособытие произошло в 10.18 (05.18 мск). Подземные толчки сильнее всего ощущались в 17 километрах от эпицентра, в селе Максимиха, здесь зарегистрировали интенсивность 5 баллов. Кроме того, в селе Усть-Баргузин в 31 км от эпицентра зафиксировали интенсивность в 4 балла.

По данным экспертов, точки также произошли в туристических селах Горячинск, Турка, Гремячинск и других населенных пунктах в Баргузинском, Прибайкальском и Хоринском районах Бурятии.

Ранее землетрясение магнитудой 3,4 зарегистрировали у берегов Севастополя.

