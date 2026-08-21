В Госдуме призвали решить проблему обманутых дольщиков в сегменте ИЖС
Светлана Разворотнева заявила НСН, что россияне в итоге остаются без домов, но вынуждены платить ипотеку.
Сегодня набирает обороты проблема обманутых дольщиков при строительстве индивидуальных домов, взять ответственность за это должны банки, заявила депутат Госдумы зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в пресс-центре НСН.
«У нас появляется сейчас новая проблема, это те индивидуальные дома, которые строились по договору подряда, не создавая счета эскроу. И у нас сейчас появляется очень большое количество обманутых заказчиков. Они не могли выбирать подрядчиков, банки перечисляли деньги аккредитованным подрядчикам, но сами их аккредитовали. Это почти 51 региона касается, когда подрядчики исчезали после перечисления денег полностью. Дом не строится, люди платят ипотеку…Наш комитет очень много этими вопросами занимался, мы считаем, что банки должны взять на себя ответственность. Но пока нам отвечают, что это индивидуальные мошенничества и нужно разбираться в каждом регионе отдельно», - рассказала она.
Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева назвала причины дефицита жилья в России в разговоре с НСН.
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